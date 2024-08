Dua Lipanın əyləncəli doğum günü

Dünyaca məşhur ulduz Dua Lipa yeni yaşına qədəm qoyub.

Day.Az olay-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bununla bağlı instaqramda paylaşım edib. Dua sosial media hesabında bu sözləri yazıb:

"29 yaş! Və həyat hər gün daha da gözəlləşir. Doğum günü təbrikləriniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm! Sizi çox sevirəm!".

Qeyd edək ki, Dua Lipa Kosova-Alban əsilli britaniyalı müğənni, mahnı müəllifi və modeldir. O, 22 avqust 1995-ci ildə Londonda anadan olub. Dua Lipa musiqi karyerasına 2015-ci ildə başlayıb və qısa müddətdə böyük uğurlar qazanıb.

Sənətçi 2017-ci ildə çıxardığı "New Rules" mahnısı ilə beynəlxalq səviyyədə tanınıb və müğənnilik karyerasında əhəmiyyətli bir dönüm nöqtəsi yaradıb. Bu mahnı, xüsusilə gənc dinləyicilər arasında çox məşhur oldu və ona dünya miqyasında tanınma qazandırdı. Daha sonra "IDGAF", "One Kiss" (Calvin Harris ilə birlikdə), "Don't Start Now" kimi hit mahnılarla musiqi sənayesində mövqeyini möhkəmləndirdi.

Dua Lipa, musiqi karyerası boyunca bir çox mükafat qazanıb, o cümlədən "Brit Awards", "Grammy Awards" kimi nüfuzlu mükafatlar da daxildir. Musiqisi, əsasən pop, disko və R&B janrlarına aid edilir və onun enerjili səhnə performansları ilə tanınır.

O, həmçinin fəal bir feministdir və qadın hüquqları, gender bərabərliyi kimi mövzularda səsini yüksəldir.