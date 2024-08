Sibel Can onları məhkəməyə verdi

Müğənni Sibel Can 83 mahnısını rəqəmsal mediada icazəsiz istifadə etdiyi iddiası ilə "Avropa Music və Bonus Music" şirkətlərini məhkəməyə verib.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, icazəsiz istifadəyə son qoyulmasını, haqsız zorlamanın qarşısının alınmasını tələb edən sənətçi ona maddi və mənəvi ziyan vurduğunu iddia edib.

İddiaya görə, Avrupa Muzik və Bonus Music, Sibel Canın "Songs on your side", "Bu Devirde", "I'm Still on the Road", "Sibel Can Songs" və "Sibel Can-1995-2000 Box Set" adlı albomlarını çıxarıb. Onun icazəsiz rəqəmsal musiqi platformalarında cəmi 83 mahnı yayımlayıb.

Mahnılarının icazəsiz yayımlandığını iddia edən Sibel Can vəkilləri Ergin Akçay və Levent Polat vasitəsilə İstanbul Əqli və Sənaye Mülkiyyət Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib.

Canın vəkillərinin məhkəməyə təqdim etdiyi vəsatətdə qısaca olaraq belə qeyd edilib:

"İki şirkətin bu qanunsuz hərəkətinə görə Sibel Cana düzəlməz maddi və mənəvi ziyan dəyir. Hələlik biz Sibel Canın dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb etmək və məhkəməyə vermək hüququmuzu özündə saxlayırıq. Müştərinin hüquqlarının olduğu işin predmeti olan mahnılar üzrə pozuntunun aşkar edilməsini istəyirik. Biz cavabdehlərdən bu icazəsiz istifadəni dayandırmağı, ədalətsiz pozuntuların qarşısını almağı və sözügedən rəqəmsal platformalara girişi əngəlləməyi tələb edirik".

Avrupa Music və Bonus Music şirkətləri iddianın rədd edilməsini istəyib:

"Sibel Canın sözügedən əsərləri ifa etməsi və hüquqların sahibi olması üçün əsərlərin sahiblərindən (bəstəkarlardan) yazılı icazə aldığını sübut etməlidir. və mahnı müəllifləri). Həmin şəxsin qanunvericiliyə uyğun olaraq aldığı icazələrin hüququnun olub-olmadığını müəyyən etmək lazımdır. Sibel Can sözügedən musiqi əsərləri üzərindəki istifadə hüququnu tam lisenziya şəklində peşəkar birliyə verib. Bu hüquqlarla bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ peşəkar birliyə məxsus olacaq. Sibel Canın bu hüquqların əldə edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ və səlahiyyəti yoxdur".