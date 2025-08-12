https://news.day.az/azerinews/1773621.html Gimnastlarımız Vətənə qayıdıblar - VİDEO Çinin Çendu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında uğurla çıxış edən akrobatika gimnastikası üzrə kişi cütlüyümüz - Murad Rəfiyev və Daniel Abbasov, eləcə də tamblinq üzrə təmsilçimiz Tofiq Əliyev gümüş medalla Vətənə dönüblər.
