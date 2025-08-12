https://news.day.az/azerinews/1773674.html Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilib - SƏRƏNCAM "Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Muxtar Babayev - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi statusunda Müşahidə Şurasının tərkibinə daxil edilib.
Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilib - SƏRƏNCAM
"Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Muxtar Babayev - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi statusunda Müşahidə Şurasının tərkibinə daxil edilib.
Muxtar Babayev bundan əvvəl Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasında ekologiya və təbii sərvətlər naziri kimi təmsil olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре