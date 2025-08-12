Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığı inkişaf etdirməkdə qərarlıdır
Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqdir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Alyansdakı nümayəndəliyinin X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Azərbaycan "Sülh Naminə Tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə töhfə vermək əzmindədir", - deyə bəyanatda qeyd olunub.
Nümayəndəlik həmçinin avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmalarla bağlı təbrikinə görə NATO baş katibinin siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə köməkçisi Boris Rüqeyə minnətdarlıq bildirib.
Qeyd edilib ki, bu gün Boris Rüqe Azərbaycan və Ermənistanın NATO-dakı nümayəndələri ilə görüşərək, Vaşinqtonda iki ölkə liderləri arasında aparılan danışıqların nəticələrini müzakirə edib.
