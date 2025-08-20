https://news.day.az/azerinews/1775062.html Bu ərazi qazsız qalacaq Bu gün Sumqayıt şəhərində 3 min 500 abonentin qazı kəsiləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, şəhərin 6-cı mikrorayon ərazisində mövcud qaz xətlərinin balans qovşağına qoşulması ilə bağlı aparılan işlər səbəbindən qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq.
