“TikTok" videoları beyinə necə təsir edir? - Alimlərdən xəbərdarlıq
"TikTok" və ümumiyyətlə qısa videoların beyin üzərində təsiri barədə alimlər xəbərdarlıq edib. "Beyni zədələyir" ifadəsi bir az şişirdilmiş səslənsə də, müəyyən mənada həqiqət payı var
Diqqət intervalının qısalması - Davamlı sürətli kadr dəyişməsi və qısa videolar beynin daim yeni stimul axtarmasına səbəb olur. Bu, uzun müddət bir mövzuya diqqət toplamağı çətinləşdirə bilər.
Dopamin bağımlılığı - Hər yeni video kiçik "mükafat" kimi qəbul edilir. Bu, sosial şəbəkələrdə asılılıq yarada bilər.
Yaddaş və öyrənməyə təsiri - Tez-tez dəyişən məlumat axını beynin dərin emalını azaldır, nəticədə öyrənilənlərin uzunmüddətli yaddaşda qalması çətinləşir.
Yuxu və emosional vəziyyət - Uzun müddət istifadə yuxu pozğunluğu, narahatlıq və diqqət dağınıqlığına gətirib çıxara bilər.
Amma tam mənada "beyni zədələmək" (yəni neyronların sıradan çıxması) kimi tibbi sübut yoxdur. Daha çox zehni vərdişlərə, diqqətə və psixoloji sağlamlığa təsir edir.
İstifadənin zərərini azaltmaq üçün:
vaxt limitləri qoymaq,
faydalı və öyrədici kontent izləmək,
real həyatda fəaliyyətlərlə balans yaratmaq tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре