https://news.day.az/azerinews/1776960.html Azərbaycanlı blogerdə xərçəng AŞKARLANDI Bloger Aynur Babaxan onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini açıqlayıb. Day.Az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda video yayımlayan influser xəstəliyinin İstanbulda olarkən aşkarlandığını deyib. O bildirib ki, təcili əməliyyat olunmalı olub: "İstanbulda əməliyyat olunmuşam. Başqa iş arxasınca gəldim.
Azərbaycanlı blogerdə xərçəng AŞKARLANDI
Bloger Aynur Babaxan onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini açıqlayıb.
Day.Az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda video yayımlayan influser xəstəliyinin İstanbulda olarkən aşkarlandığını deyib. O bildirib ki, təcili əməliyyat olunmalı olub:
"İstanbulda əməliyyat olunmuşam. Başqa iş arxasınca gəldim. Bildiyiniz, rutin kontrola gəldim. Amma həkim israr etdi ki, təcili əməliyyata girməliyəm. Xəstəlik xoşxassəli şişə aiddir. Amma əkilməyə vermişik. Ancaq 99 faiz yaxşı olacağını bilirik. Şükür edirəm ki, müalicəsi var".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре