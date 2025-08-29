https://news.day.az/azerinews/1777051.html Dünyanın ən varlı sənətçisinin adı açıqlandı "Forbes" jurnalı dünyanın ən zəngin sənətçisinin adını açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, onun məşhur reper Jay-Z (əsl adı Şon Karter) olduğu məlum olub. Karterin sərvəti 2,6 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir.
Dünyanın ən varlı sənətçisinin adı açıqlandı
"Forbes" jurnalı dünyanın ən zəngin sənətçisinin adını açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, onun məşhur reper Jay-Z (əsl adı Şon Karter) olduğu məlum olub.
Karterin sərvəti 2,6 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir.
Nəşr qeyd edib ki, 2019-cu ildə hip-hopun ilk milyarderi olduqdan sonra Jay-Z gəlirli içki biznesi sayəsində sərvətini iki dəfədən çox artırıb. 2021-ci ildə spirt nəhəngi LVMH, Armand de Brignac şampan evinin 50%-ni alıb.
Onun digər aktivlərinə Jan-Mişel Baskiyanın əsərləri, "Blockchain" və "Uber"dəki paylar daxil olmaqla sənət kolleksiyası daxildir.
Qeyd edək ki, Ş. Karter 2022-ci ildə musiqi üzrə "Emmi" mükafatını qazanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре