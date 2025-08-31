https://news.day.az/azerinews/1777091.html Tarixin ən ölümcül xəstəliyi GERİ GƏLDİ Tarixin ən qorxunc və ən çox insan ölümünə səbəb olmuş xəstəliklərindən biri olan vəba yenidən ortaya çıxıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, ABŞ-ın Kaliforniya ştatında təbiətdə düşərgə edən bir şəxs vəba infeksiyasını daşıyan birə tərəfindən dişlənib.
Tarixin ən qorxunc və ən çox insan ölümünə səbəb olmuş xəstəliklərindən biri olan vəba yenidən ortaya çıxıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, ABŞ-ın Kaliforniya ştatında təbiətdə düşərgə edən bir şəxs vəba infeksiyasını daşıyan birə tərəfindən dişlənib.
Xəstəxanada aparılan müayinələr nəticəsində onun vəbaya yoluxduğu təsdiqlənib. Hazırda həmin şəxsin ev şəraitində müalicə aldığı və vəziyyətinin həkimlərin nəzarəti altında olduğu bildirilib.
Qeyd edək ki, ABŞ-da hər il orta hesabla 7 nəfərdə vəba infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınır.
