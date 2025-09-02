TAP-la Avropaya 50 milyard kubmetr təbii qaz nəql olunub
Trans-Adriatik qaz kəməri (TAP) ilə kommersiya istismarının başlandığı andan etibarən Avropaya 50 milyard kubmetr təbii qaz nəql olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend TAP AG-yə istinadən xəbər verir.
TAP fəaliyyətə başladığı 2020-ci ilin sonundan bəri:
İtaliyaya 41,7 milyard kubmetrdən çox,
Yunanıstana 4,8 milyard kubmetrdən çox,
Bolqarıstana 3,2 milyard kubmetrdən çox təbii qaz nəql olunub.
TAP idarəedici direktoru Luka Skyeppati qeyd edib ki, TAP-ın ötürücülük qabiliyyətinin genişləndirilməsi üzrə birinci mərhələ artıq icra olunmaqdadır və bu, 2026-cı ilin əvvəlindən etibarən uzunmüddətli kontraktlar üzrə hər il əlavə olaraq 1,2 milyard kubmetr qazın daşınmasına imkan yaradacaq.
"Bu tələbatdan və Avropanın enerji landşaftının inkişafından asılı olaraq bazar sınaqları vasitəsilə güclərin daha da genişləndirilməsinə yol aça bilər", - deyə o əlavə edib.
TAP kommersiya departamentinin rəhbəri Mariya Savova isə vurğulayıb ki, 2023-cü il bazar sınağının başa çatması və 2025-ci il bazar sınağının işə salınması ilə TAP AG şirkəti tələbatı qarşılamağa və güclərin daha da genişləndirilməsini təmin etməyə hazırdır.
Xatırladaq ki, TAP Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" yatağından çıxarılan qazı Avropaya nəql edir. 877 kilometr uzanan boru xətti Türkiyə-Yunanıstan sərhədində (Kipoi) Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) ilə birləşir və beləcə, Yunanıstan və Albaniya ərazilərindən, ardınca Adriatik dənizdən keçərək, İtaliyanın cənub sahillərinə çıxır.
TAP mövcud və potensial interkonnektorlar vasitəsilə Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin qazla təchizatına vasitəçilik edir. TAP 2022-ci ilin oktyabr ayından istismara verilmiş Yunanıstan-Bolqarıstan (IGB) interkonnektoruna da bağlıdır və onun vasitəsilə Xəzər qazı Bolqarıstana tədarük olunur. TAP-ın Yunanıstan və Albaniyaya, həmçinin, İtaliyanın cənub sahillərinə çıxışı Azərbaycan qazının daha böyük Avropa bazarlarına çıxışına əlavə imkanlar yaradır.
TAP-ın pay sahibləri bunlardır: bp (20 faiz), SOCAR (20 faiz), "Snam" (20 faiz), "Fluxys" (20 faiz), "Enagas" (20 faiz).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре