https://news.day.az/azerinews/1778713.html Çin "Yaogan-40" peyklərini orbitə çıxarıb Çin "Yaogan-40" uzaqdan zondlama peyklərinin üçüncü qrupunu orbitə çıxarıb. Trend-in məlumatına görə, bu barədə Çin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyası (CASC) xəbər verib. Bildirilib ki, buraxılış uğurla baş tutub.
CASC-nin WeChat səhifəsi qeyd edib ki, buraxılış Pekin vaxtı ilə saat 00:34-də (Şənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 20:34-də) Şansi əyalətinin şimalındakı Tayyuan Peyk buraxılış Mərkəzindən baş verib. Kosmik aparatlar orbitə CZ-6A (Changzheng-6-ae) raketi ilə çatdırılıb.
"Yaogan-40" peyklərinin elektromaqnit mühitinin öyrənilməsi və bununla bağlı təcrübələrin aparılması üçün istifadə olunduğu bildirilib.
