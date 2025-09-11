https://news.day.az/azerinews/1779686.html Ölkədə lisey və gimnaziyaların sayının 100- ə çatmasını planlaşdırırıq - Nazir Biz lisey və gimnaziyalarda oxuyan uşaların sayının artırılmasını istəyirik. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib k, bu sistemi vahidləşdirməyə çalışırlar.
Ölkədə lisey və gimnaziyaların sayının 100- ə çatmasını planlaşdırırıq - Nazir
Biz lisey və gimnaziyalarda oxuyan uşaların sayının artırılmasını istəyirik.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib.
O bildirib k, bu sistemi vahidləşdirməyə çalışırlar.
"Ölkədə lisey və gimnaziyaların sayının 100- ə çatmasını planlaşdırırıq.Biz lisey və gimnaziyaların məzun keyfiyyətini görürürk. Onların arasından alimlər çıxacaq. Bunu görmək üçün zaman lazımdır."- deyə nazir qeyd edib.
