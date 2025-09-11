"Şortik"də muğam oxuduğuna görə qınandı

Keçmiş azərbaycanlı model Rəcəb Rəcəblinin (Stefano Suaros) yeni görüntüsü müzakirələr yaradıb. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda ABŞ-də yaşayan model canlı muğam oxuduğu videonu izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun bu paylaşımı birmənalı qarşılanmayıb. 

Buna səbəb isə Rəcəbin "şortik"də ifa etməsi olub.