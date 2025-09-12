https://news.day.az/azerinews/1779926.html Rusiya vətəndaşı Bakıda itkin düşdü Rusiya Federasiyası vətəndaşı olan 1955-ci il təvəllüdlü Həsən Səttar oğlu İmanov itkin düşüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, o, ən son bacısı İmanova Fatmanın yaşadığı Xətai rayonu, Zığ yolu küçəsi, ev 14A, mənzil 19 ünvanından gedərək geri qayıtmayıb. O, avqustun 23-dən itkin düşüb.
Faktla bağlı Xətai RPİ-nin 36-cı PŞ-də araşdırma aparılır.
