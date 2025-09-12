https://news.day.az/azerinews/1779951.html Bu il 40 minə yaxın kompüter şagirdlərin istifadəsinə verilib - Eşqi Bağırov Bu il 40 minə yaxın kompüter şagirdlərin istifadəsinə verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri MÜTDA-nın direktoru Eşqi Bağırov 2025-2026-cı tədris ili: yeniliklər və hədəflər adlı tədbirdə çıxış edərkən deyib. O qeyd edib ki, şagird kompüter nisbərini 1/6 nisbərinə çatdırmaqdır.
