Bu il 40 minə yaxın kompüter şagirdlərin istifadəsinə verilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri MÜTDA-nın direktoru Eşqi Bağırov 2025-2026-cı tədris ili: yeniliklər və hədəflər adlı tədbirdə çıxış edərkən deyib.

O qeyd edib ki, şagird kompüter nisbərini 1/6 nisbərinə çatdırmaqdır.

"İl sonuna kimi şagirdlərə kompüterlərin paylanılması artırılacaq"- deyə o əlavə edib.