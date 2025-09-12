https://news.day.az/azerinews/1779952.html Azərbaycanda unun son topdansatış qiymətləri - SİYAHI Azərbaycanda 11 sentyabr tarixindən etibarən unun son topdansatış qiymətləri məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, ölkədə 50 kq-lıq unun son topdansatış qiymətləri 25,8-28 manat arasında dəyişir.
Belə ki, ölkə üzrə bazara təqdim olunan ən ucuz un növü "Dəvəçi-Taxıl" MMC (25 manat 80 qəpik), ən bahalısı isə "Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD" BM-dir (28 manat).
Beləliklə, unun topdansatış qiymətləri üzrə aşağı və yuxarı həddi bundan əvvəlki göstərici ilə eyni səviyyədə qalıb.
Bu ilin 11 sentyabr tarixinə olan məlumata əsasən, Azərbaycanda istehsalçılar tərəfindən unun son topdansatış qiyməti aşağıdakı kimi müəyyənləşib:
