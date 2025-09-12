Azərbaycanda boşanmalar azalıb, nikahlar artıb

Azərbaycanda nikahların sayı artıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən bu ilin yanvar-iyul aylarında 27 min 509 nikah və 12 min 146 boşanma halları qeydə alınıb.

Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər min nəfərinə nikahların sayı 4,5-dən 4,6-ya qədər artıb, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2-yə düşüb.