https://news.day.az/azerinews/1779954.html Azərbaycanda boşanmalar azalıb, nikahlar artıb Azərbaycanda nikahların sayı artıb. Dövlət Statistika Komitəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən bu ilin yanvar-iyul aylarında 27 min 509 nikah və 12 min 146 boşanma halları qeydə alınıb.
Azərbaycanda boşanmalar azalıb, nikahlar artıb
Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər min nəfərinə nikahların sayı 4,5-dən 4,6-ya qədər artıb, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2-yə düşüb.
