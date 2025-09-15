“Vüsal 300” həbs edildi
Barəsində cinayət işi başladılan iş adamı Vüsal Abbasov həbs edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Xətai Rayon Məhkəməsi prokurorun təqdimatı əsasında belə qərar çıxarıb.
"Vüsal 300" kimi tanınan iş adamı barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Xətai Rayon Prokurorluğunda aparılan istintaq çərçivəsində V. Abbasovun ofislərindən qızıl-zinət əşyaları, avtomobillər maddi sübut kimi götürülüb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 192.3.2-ci (qanunsuz sahibkarlıq- xüsusi külli miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə ittiham verilib.
Qeyd edək ki, "Vüsal 300" Bakıda ən bahalı maşınların icarədarı kimi tanınır. Bir çox tanınmış müğənnilərin avtomobilləri məhz ona məxsusdur.
