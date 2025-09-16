Bakıda daha bir sürücü sərnişin tərəfindən döyüldü

Bakıda daha bir sürücü sərnişin tərəfindən döyülüb. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Babək rayonunda qeydə alınıb. Bu dəfə 49 nömrəli avtobusun sürücüsü sərnişin tərəfindən 8 ağır zərbə alıb. 

Sürücünün sözlərinə görə, hadisənin baş verməsinə səbəb sərnişinin arxa qapıdan minib, kartı vurmaması olub:

"Mən arxa qapıdan minməyinə iradımı bildirdim. Həmin an məni təhqir elədi. Mən də acılayanda düşdü gəldi məni vurdu".

Faktla bağlı DİN-dən bildirildi ki, faktla bağlı araşdırılma aparılır. Həmin şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırılma aparılır. 