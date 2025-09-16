Qurban Qurbanov "Benfika" TV-nin suallarına bu cavabları verdi
"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin 1-ci turunda rəqibləri olan "Benfika" klubunun televiziya kanalının suallarını cavablandırıb.
Day.Az xəbər verir ki, QOL.az bu barədə Portuqaliya mediasına istinadən məlumat yayıb.
52 yaşlı mütəxəssis matçın favoritinin "Benfika" olduğunu desə də, öz futbolçuları barədə də müsbət fikirlər səsləndirib.
"Oyundan nə gözlədiyim barədə suala cavab vermək bir az çətindir. Nə gözlədiyimi dəqiq bilmirəm. Çünki son iki həftə ərzində birlikdə məşq etməyə çox da imkanımız olmayıb. Yalnız bu gün (bazar ertəsi) bütün komanda bir yerdə məşq etdi. Bu, vəziyyəti bir qədər çətinləşdirir. Amma bu cür oyunları bu şəraitdə keçirmək təcrübəmiz var. Futbolçularıma artıq demişəm ki, meydana çıxıb bu andan zövq almalıdırlar. Çünki biz böyük komanda və böyük klubla qarşılaşırıq. Ümid edirəm ki, futbolçularım ən yaxşı oyunlarının göstərəcəklər", - deyə Q.Qurbanov bildirib.
Q.Qurbanov rəqibi necə təhlil etdikləri barədə sualı da cavablandırıb: "Təbii ki, burada hər şeyi açıqlayası deyiləm. "Benfika"nın oyunlarını analiz etmişik və necə oynadıqlarını bilirik. Komandada bəzi detalları futbolçulara çatdırmışam. Yeganə deyə biləcəyim budur ki, "Benfika"nın oyunçuları yüksək keyfiyyətə malikdir. Bu, onların əsas üstünlüyüdür. Motivasiya da onlarda daha çox ola bilər. Biz yalnız bu yolla - motivasiya və inamla - onlara qarşı yaxşı nəticə qazana bilərik. Amma obyektiv desək, onların oyunçularının keyfiyyəti bizimkini üstələyir. Bu da rəqibə əlavə üstünlük verir".
Xatırladaq ki, "Benfika" - "Qarabağ" oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlanacaq.
