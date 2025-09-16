https://news.day.az/azerinews/1780807.html Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda "Mastercard" vasitəsilə ödənişlər mümkün olacaq "Mastercard" hazırda Azərbaycanda ictimai nəqliyyat layihələrinin genişləndirilməsi üzərində işləyir. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında "Mastercard"ın Azərbaycan üzrə regional meneceri Emil Zeynalov deyib.
"Mastercard" hazırda Azərbaycanda ictimai nəqliyyat layihələrinin genişləndirilməsi üzərində işləyir.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında "Mastercard"ın Azərbaycan üzrə regional meneceri Emil Zeynalov deyib.
O bildirib ki, Bakı-sumqayıt dairəvi şəbəkəsində ödənişlərin təmassız formada həyata keçirilməsi üçün "Mastercard" Azərbaycandakı partyorlarla yaxın şəkildə işləyir.
"Düşünürük ki, bu il ərzində bu məsələ öz həllini tapacaq", - deyə E. Zeynalov vurğulayıb.
