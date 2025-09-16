https://news.day.az/azerinews/1780882.html Məşhur idmançı dəbdəbəli ad günü keçirdi - Xalq artisti ilə dialoqu gündəm oldu - VİDEO Məşhur idmançı Yusif Nurullayev möhtəşəm şəkildə doğum gününü qeyd edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədbir paytaxtın məşhur məkanlarından birində baş tutub. Gecəyə xalq artisti Aygün Kazımova ilə yanaşı, bir çox tanınmış simalar da qatılıb.
