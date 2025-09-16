https://news.day.az/azerinews/1780919.html Namiqdən Aygün Kazımova haqda gözlənilməz AÇIQLAMA Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu "Rəngarəng" verilişində qonaq olub. Day.Az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, o, Xalq artisti Aygün Kazımova haqqında maraqlı açıqlamalar verib. O aparıcının "Aygün xanımın adını telefona necə yazmısınız" sualına belə cavab verib: "Aygün xanımla nə vaxtsa, duet oxusaq, verilişdə də bir qonaq olarıq.
"Aygün xanımla nə vaxtsa, duet oxusaq, verilişdə də bir qonaq olarıq. Adını telefona yazmamışam. Çünki əzbər bilirəm. Danışırıq, mesajlaşırıq. Tez-tez görüşürük".
