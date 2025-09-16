Namiqdən Aygün Kazımova haqda gözlənilməz

Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu "Rəngarəng" verilişində qonaq olub.

Day.Az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, o, Xalq artisti Aygün Kazımova haqqında maraqlı açıqlamalar verib. O aparıcının "Aygün xanımın adını telefona necə yazmısınız" sualına belə cavab verib:

"Aygün xanımla nə vaxtsa, duet oxusaq, verilişdə də bir qonaq olarıq. Adını telefona yazmamışam. Çünki əzbər bilirəm. Danışırıq, mesajlaşırıq. Tez-tez görüşürük".