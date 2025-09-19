https://news.day.az/azerinews/1781501.html Avtomobil məktəbə gedən bacı-qardaşı vuraraq öldürüb - Lənkəranda faciə Lənkəranda məktəblilərin ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında rayonun Şovu kəndində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil kənddə məktəbə gedən 2014-cü il təvəllüdlü Ramid Əliyev və onun bacısı, 2017-ci il təvəllüdlü Gülay Əlizadəni vurub.
Yaralılar ağır vəziyyətdə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hər iki şəxs xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
