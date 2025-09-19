https://news.day.az/azerinews/1781553.html "Formula 1" yarışları zamanı azarkeş zonasına keçirilməsi qadağan olan əşyaların siyahısı açıqlandı Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) "Formula 1" yarışları zamanı azarkeş zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısını açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
"Formula 1" yarışları zamanı azarkeş zonasına keçirilməsi qadağan olan əşyaların siyahısı açıqlandı
Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) "Formula 1" yarışları zamanı azarkeş zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısını açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu gündən start götürən "Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025" yarışlarının maneəsiz və təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi məqsədilə müəyyən əşyaların azarkeş zonasına keçirilməsi qadağandır.
Həmin əşyaların siyahısı aşağıdakılardır:
