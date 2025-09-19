https://news.day.az/azerinews/1781554.html "İphone 17" Bakıda hansı qiymətə satışa çıxarıldı? Xəbər verdiyimiz kimi, gözlənilən "İphone 17" modeli təqdim olunub. Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az sizə telefonların Bakı mağazalarındaki qiymətini təqdim edir. Qeyd edək ki, Ayfon-17 smartfonları sentyabrın 26-da satışa çıxarılacaq. Ayfon-17 (sadə) 256 GB - 2340 AZN - Ayfon-17 (sadə) 512 GB - 2920 AZN - Ayfon-17 Air 256 GB - 2920 AZN
"İphone 17" Bakıda hansı qiymətə satışa çıxarıldı?
Xəbər verdiyimiz kimi, gözlənilən "İphone 17" modeli təqdim olunub.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az sizə telefonların Bakı mağazalarındaki qiymətini təqdim edir.
Qeyd edək ki, Ayfon-17 smartfonları sentyabrın 26-da satışa çıxarılacaq.
Ayfon-17 (sadə) 256 GB - 2340 AZN
- Ayfon-17 (sadə) 512 GB - 2920 AZN
- Ayfon-17 Air 256 GB - 2920 AZN
- Ayfon-17 Air 512 GB - 3500 AZN
- Ayfon-17 Air 1 TB - 4040 AZN
- Ayfon-17 Pro 256 GB - 3210 AZN
- Ayfon-17 Pro 512 GB - 3790 AZN
- Ayfon-17 Pro 1 TB - 4310 AZN
- Ayfon-17 Pro Maks 256 GB - 3500 AZN
- Ayfon-17 Pro Maks 512 GB - 4080 AZN
- Ayfon-17 Pro Maks 1 TB - 4580 AZN
- Ayfon-17 Pro Maks 2 TB - 5670 AZN.
