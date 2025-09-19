https://news.day.az/azerinews/1781564.html Minatəmizləmə fəaliyyətinə dair tələblər təsdiq edilib Minatəmizləmə fəaliyyətinə dair tələblər təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
