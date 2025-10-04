https://news.day.az/azerinews/1785475.html Prezident İlham Əliyev Cəbrayılın işğaldan azad edilməsinin dördüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Cəbrayılın işğaldan azad edilməsinin dördüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki,paylaşımda deyilir: "Zəfər Tariximiz: 4 Oktyabr 2020-ci il Cəbrayıl"
