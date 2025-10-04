Prezident İlham Əliyev Cəbrayılın işğaldan azad edilməsinin dördüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Cəbrayılın işğaldan azad edilməsinin dördüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki,paylaşımda deyilir: "Zəfər Tariximiz: 4 Oktyabr 2020-ci il Cəbrayıl"