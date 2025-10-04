https://news.day.az/azerinews/1785632.html Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - FOTO Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında güləş yarışlarının ikinci gününün ilk azərbaycanlı medalçıları bəlli olub.
Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - FOTO
Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında güləş yarışlarının ikinci gününün ilk azərbaycanlı medalçıları bəlli olub.
Day.Az xəbər verir ki, Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışlarda Azərbaycan təmsilçisi Rəvan Həsənzadə (48 kiloqram) qızıl, Hüseyn İsmayılov (65 kiloqram) gümüş, qadın güləşçi Xədicə Qurbanzadə (49 kiloqram) bürünc medalın sahibi olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре