Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb

Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında güləş yarışlarının ikinci gününün ilk azərbaycanlı medalçıları bəlli olub.

Day.Az xəbər verir ki, Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışlarda Azərbaycan təmsilçisi Rəvan Həsənzadə (48 kiloqram) qızıl, Hüseyn İsmayılov (65 kiloqram) gümüş, qadın güləşçi Xədicə Qurbanzadə (49 kiloqram) bürünc medalın sahibi olub.