https://news.day.az/azerinews/1785655.html Kaxa Kaladze Tbilisinin meri seçilib Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Tbilisi meri vəzifəsinə seçkilərlə bağlı ilkin nəticələri açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, MSK-nın məlumatına görə, paytaxt üzrə 584 məntəqədən 432-nin nəticələri artıq hesablanıb. Hazırkı mer Kaxa Kaladze seçicilərin 71,29 faizini səsini toplayıb. 153 min 479 seçici onun lehinə səs verib.
