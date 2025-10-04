Kaxa Kaladze Tbilisinin meri seçilib

Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Tbilisi meri vəzifəsinə seçkilərlə bağlı ilkin nəticələri açıqlayıb.

Day.Az  xəbər verir ki, MSK-nın məlumatına görə, paytaxt üzrə 584 məntəqədən 432-nin nəticələri artıq hesablanıb.

Hazırkı mer Kaxa Kaladze seçicilərin 71,29 faizini səsini toplayıb. 153 min 479 seçici onun lehinə səs verib. Beləliklə, Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib