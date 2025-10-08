Düyünün suyuna 1 ədəd əlavə edin - Plov həm dən-dən qalacaq, həm də dadı 10 qat artacaq
Plov bişirmək sadə görünsə də, əslində mətbəxdə ən diqqət tələb edən yeməklərdən biridir. Yapışmayan, dən-dən və ləzzətli plov hazırlamaq üçün düzgün texnika və kiçik sirlər vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, düyü suyuna 1 dilim limon əlavə etmək, plovun həm daha ağ, həm də dən-dən qalmasını təmin edir. Limonun tərkibindəki təbii turşu, düyünün artıq nişastasını suya buraxmasına kömək edir. Bu da bişmə zamanı dənələrin bir-birinə yapışmasının qarşısını alır. Üstəlik, limon düyüyə yüngül parıltı da verir.
Hazırlanması çox sadədir:
Düyünü ilıq və ya isti suda isladın.
İçinə 1 dilim limon əlavə edin.
Düyünü 15-20 dəqiqə bu suda saxlayın.
Daha sonra limonu çıxarın, düyünü yaxşıca yuyun və plovunuzu bişirin.
Bu üsulla düyü həm nişastasını atır, həm də diri qalır.
Dadını dəyişmir, əksinə yaxşılaşdırır
Bəzi insanlar limonun plovun dadını poza biləcəyini düşünə bilər. Amma bu tamamilə yanlışdır. Limon yalnız islatma mərhələsində istifadə olunduğu üçün bişmə zamanı onun dadı yeməyə keçmir. Nəticədə daha yüngül və balanslı bir plov alınır.
Limonun təsirini artırmaq və plovu daha ideal etmək üçün bu qaydalara əməl edin:
Düyünü bol su ilə yaxşıca yuyun.
Bişirməzdən əvvəl bir az kərə yağı ilə 2-3 dəqiqə qovurun.
Ölçülü miqdarda su əlavə edin.
Plovu bişdikdən sonra mütləq 10-15 dəqiqə dəmləyin.
