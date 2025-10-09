Hakan Çalhanoğlu karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər

"İnter"in yarımmüdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu karyerasını ölkəsində davam etdirə bilər.

Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" futbolçu ilə maraqlanır.

İstanbul klubu oyunçunun keçidini qış transfer pəncərəsində reallaşdırmaq istəyir.

Qeyd edək ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçi bu mövsüm "İnter"in heyətində 6 oyuna çıxıb, 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Hakanın İtaliya klubu ilə müqaviləsinin müddəti isə 2027-ci ilin yayına qədərdir.