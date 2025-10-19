Naxçıvanda ayının hücum etdiyi şəxsin vəziyyəti AÇIQLANDI
19.10.2025-ci il tarixdə 1974-cü il təvəllüdlü (kişi cinsli) şəxs Naxçıvan Şəhər Xəstəxanasına hospitalizasiya edilib.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ona hər iki bud-baldırın, sağ əlin said hissəsinin və qarın nahiyyəsinin cırılmış yarası diaqnozu qoyulub.
"Ona ilkin tibbi yardım göstərilib Travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hal-hazırda vəziyyəti stabil qiymətləndirilir"- deyə qurumdan əlavə edilib.
Qeyd edək ki, Naxçıvanın Babək rayonunda ayı insanlara hücum edib. Hadisə rayonun Yuxarı Buzqov kəndində baş verib. Belə ki, ayı Payız kənd sakini, 1974-cü il təvəllüdlü Məmmədov Məzahir Tağı oğlu və onun oğlunun üzərinə hücum çəkib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре