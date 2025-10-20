NATO “Dacian Fall 2025” təlimlərinə start verib
Rumıniya və Bolqarıstan ərazisində NATO-nun "Dacian Fall 2025" adlı hərbi təlimləri başlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, təlimlərə 5 mindən çox hərbçi və 1 200-dən artıq döyüş texnikası ilə Belçika, Bolqarıstan, İspaniya, İtaliya, Lüksemburq, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Şimali Makedoniya və Fransa qoşunları cəlb olunub. Manevrlər alyansın şərq qanadında yerləşən qoşunların sayını briqada səviyyəsinə qaldırmaq prosesinin son mərhələsini təşkil edir. Təlimlər oktyabrın 20-dən noyabrın 13-nə qədər davam edəcək.
Tədbirin əsas məqsədi NATO-nun "Cənub-Şərq" diviziyası çərçivəsində çoxmillətli qüvvələrin qarşılıqlı əməliyyat qabiliyyətini artırmaq və birgə fəaliyyət mexanizmlərini təkmilləşdirməkdir.
Rumıniya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bu komandanlıq 2015-ci ildə yaradılıb və əsas vəzifəsi NATO-nun cənub-şərq cinahında kollektiv müdafiə əməliyyatlarını əlaqələndirməkdir.
Qeyd edək ki, Rumıniyada 2022-ci ildə yaradılmış irəli hərbi qrup alyansın müdafiə strategiyasında mühüm yer tutur. Hazırda bu qrup Fransadan, Belçikadan, Lüksemburqdan və İspaniyadan olan bir neçə yüz hərbçini birləşdirir və NATO-nun regiondakı mövcudluğunu gücləndirmək məqsədi daşıyır.
