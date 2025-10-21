https://news.day.az/azerinews/1789607.html Rəqsanənin qızından iradlara CAVAB - “Orada olsam da, əlimdən heç nə gəlmir” - FOTO Həbsxanada olan müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Yağmur anası və bacısı ilə bağlı sualları cavablandırıb. Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, Yağmur Rusiyada yaşadığını bildirib. O, bacısını tək qoyduğunu iddia edən izləyicilərə cavab verərək Aysunun tez-tez yanına gəldiyini bildirib:
Rəqsanənin qızından iradlara CAVAB - “Orada olsam da, əlimdən heç nə gəlmir” - FOTO
Həbsxanada olan müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Yağmur anası və bacısı ilə bağlı sualları cavablandırıb.
O, bacısını tək qoyduğunu iddia edən izləyicilərə cavab verərək Aysunun tez-tez yanına gəldiyini bildirib:
"Hər kəsin öz həyatı var, mən Azərbaycanda 1 ay öncə olmuşam.
Mənim də işlərim, öz həyatım var və bu, o demək deyil ki, mən anamı, ya da bacımı istəmirəm.
Sadəcə olaraq əlimdən orada olsam da, heç nə gəlmir. Bu tip şərhləri nə fikirlərlə yazırsız anlamıram. Bacım da Rusiyaya gəlir, görüşük".
