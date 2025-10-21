https://news.day.az/azerinews/1789761.html Təyyarə havada olarkən yanmağa başladı - ANBAAN VİDEO Təyyarə havada olarkən salonda anidən alışma baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çinə məxsus hava gəmisində təlaş yaşanıb. Belə ki, AİR China aviaşirkətinə məxsus təyyarənin bortunda litium batareyasanın alışması səbəbindən sərnişinlər qorxulu anlar yaşayıblar. Təyyarə Şanxayda təcili eniş etməli olub.
Təyyarə havada olarkən yanmağa başladı - ANBAAN VİDEO
Təyyarə havada olarkən salonda anidən alışma baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çinə məxsus hava gəmisində təlaş yaşanıb.
Belə ki, AİR China aviaşirkətinə məxsus təyyarənin bortunda litium batareyasanın alışması səbəbindən sərnişinlər qorxulu anlar yaşayıblar.
Təyyarə Şanxayda təcili eniş etməli olub.
Həmin təhlükəli anları təqdim edirik:
