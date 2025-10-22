https://news.day.az/azerinews/1789902.html Bu şəhərin Baş planı təsdiqlənib - RƏSMİ "Xudat şəhərinin 2042-ci ilədək inkişafına dair Baş planı"nın təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin təklifi əsasında qəbul edilib və plan sənədinə əlavə olunub.
