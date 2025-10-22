https://news.day.az/azerinews/1790062.html İzmirdə güclü partlayış oldu, ikimərtəbəli ev uçdu - Yaralananlar var İzmirin Bayraklı rayonunun Doğançay məhəlləsində yerləşən fərdi evdə baş verən güclü partlayış nəticəsində ikimərtəbəli bina tamamilə çöküb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər ağır xəsarət alıb. Partlayışın səbəbi hələlik müəyyənləşdirilməyib.
İzmirdə güclü partlayış oldu, ikimərtəbəli ev uçdu - Yaralananlar var
İzmirin Bayraklı rayonunun Doğançay məhəlləsində yerləşən fərdi evdə baş verən güclü partlayış nəticəsində ikimərtəbəli bina tamamilə çöküb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər ağır xəsarət alıb.
Partlayışın səbəbi hələlik müəyyənləşdirilməyib. Hadisə yerinə yanğınsöndürən, xilasetmə və polis qrupları cəlb olunub. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınları ilə İzmir Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Partlayışın gücü o qədər böyük olub ki, evin damı dağılıb və yaxınlıqdakı iki mərmər emalı müəssisəsinə də ciddi zərər dəyib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
