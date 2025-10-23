https://news.day.az/azerinews/1790261.html Aynur Dadaşova canlı efirdə AĞLADI - VİDEO Müğənni Aynur Dadaşova televiziya proqramlarından birində canlı yayım zamanı duyğusal anlar yaşayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, atasını xatırlayarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Veriliş zamanı Maştağadan olan qonşusu və mərhum atasının ən yaxın dostu efirə zəng edərək ifaçıya sürpriz edib.
