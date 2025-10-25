Balın içinə 1 qaşıq əlavə edin - Boğaz ağrısının təbii dərmanı
Fəsil keçidləri ilə birlikdə artan soyuqdəymə, qrip və boğaz ağrısı halları üçün təbii vasitələr yenidən gündəmə gəlib. Evdə asanlıqla hazırlana bilən qarışıqlar arasında ən təsirlilərindən biri - bal və qırmızı istiot (pul bibər) qarışığıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu iki təbii məhsul birlikdə istifadə edildikdə, boğazı yumşaldır, mikrobları təmizləyir, öskürəyi azaldır və immuniteti gücləndirir. Xüsusilə gecə yatmazdan əvvəl bir çay qaşığı qəbul edildikdə, səhər boğazda yaranan yanma və ağrının xeyli azaldığı müşahidə olunur.
Bal - təbiətin ən güclü antibakterial maddələrindən biridir. O, boğazdakı iltihabı azaldır, toxumaları yumşaldır və bərpanı sürətləndirir. Qırmızı isti bibərdəki kapsaisin adlı maddə isə qan dövranını artırır, toxumalarda istilik və rahatlama yaradır, beləliklə sağalmanı dəstəkləyir.
Bu iki maddə birləşdikdə, həm antiseptik, həm də iltihabəleyhinə təsir göstərir. Soyuq qış günlərində bir çay qaşığı bala yarım çay qaşığı qırmızı istiot əlavə edib qarışdırmaq, boğazda ani rahatlıq yaradır və mikrobları məhv edir.
Bu təbii qarışım təkcə boğaz ağrısına deyil, həm də quru öskürək, bəlğəm və səs tutulması kimi problemlərdə də çox təsirlidir. Qırmızı isti bibərin təbii istilik təsiri tənəffüs yollarını açır, balın yumşaldıcı xüsusiyyəti isə boğazdakı qıcıqlanmanı azaldır. Gündə 1-2 dəfə istifadə edildikdə, qısa müddətdə yanma, ağrı və udqunma çətinliyi yox olur.
Qarışımı hazırlayarkən ən vacib qayda - balı qızdırmamaqdır. Yüksək temperatur balın tərkibindəki faydalı fermentləri məhv edir və təsirini azaldır. Buna görə də qarışım otaq temperaturunda hazırlanmalı, istiot birbaşa balın içinə əlavə edilməlidir. İstəyə görə, bir neçə damcı limon suyu da əlavə edilə bilər ki, bu da immunitetə əlavə dəstək verir.
"American Journal of Medicinal Food" jurnalında dərc olunan araşdırmaya əsasən, qırmızı istiotda olan kapsaisin maddəsi bakterial infeksiyalara qarşı güclü müdafiə yaradır və ağrını azaldır. Balın antimikrob təsiri ilə birləşdikdə isə, bu qarışım yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarına qarşı təbii qoruma funksiyası daşıyır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре