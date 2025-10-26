https://news.day.az/azerinews/1790983.html Böyük Britaniyanın baş naziri Türkiyəyə səfər edəcək Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer sabah Türkiyəyə səfər edəcək. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə prezident administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran "X" sosial şəbəkəsində yazıb. O bildirib ki, səfər Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə baş tutacaq.
Böyük Britaniyanın baş naziri Türkiyəyə səfər edəcək
Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer sabah Türkiyəyə səfər edəcək.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə prezident administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
O bildirib ki, səfər Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə baş tutacaq.
B.Duran əlavə edib ki, Türkiyə-Böyük Britaniya münasibətlərinin sıx müttəfiqliyə əsaslanan strateji ölçüsünə əlavə olaraq, mövcud regional və beynəlxalq inkişaflar da müzakirə olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре