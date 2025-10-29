"Brabus" zirehli "Gelandewagen"i satışa çıxardı

Məşhur "Brabus" avtomobil atelyesi özünün "Invicto Mission VR6" modelini satışa çıxarıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu model "Mercedes-Benz G-Class" əsasında hazırlanmış zirehli avtomobillər seriyasına daxildir. Maşın avtomat silah atəşinə və qumbara partlayışlarına tab gətirə bilir.

2020-ci ildə istehsal edilən nəqliyyat vasitəsi cəmi 866 km məsafə qət edib. Qiyməti 712 800 avrodur.

Qeyd edək ki, 421 at gücünə malik səkkizsilindrli benzin mühərriki sayəsində avtomobil 100 km/saat sürətə 5,9 saniyəyə çatır.