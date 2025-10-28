https://news.day.az/azerinews/1791502.html Messi dünya çempionatında oynamaq istəyir Lionel Messi dünya çempionatında oynamaq istəyir Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Argentina millisinin və ABŞ-ın "İnter Mayami" komandasının futbolçusu Lionel Messi 2026-cı il dünya çempionatında oynamaq istəyir. 38 yaşlı hücumçu bu barədə "Mundo Deportivo" nəşrinə açıqlamasında deyib.
38 yaşlı hücumçu bu barədə "Mundo Deportivo" nəşrinə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, mundialda iştirak etmək son dərəcədə gözəl olardı.
Qeyd edək ki, DÇ-2026-ya ABŞ, Kanada və Meksika birgə ev sahibliyi edəcək. Mundial ilk dəfə 48 komandanın iştirakı ilə keçiriləcək.
