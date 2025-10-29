MİDA-nın bu gün satışa çıxaracağı evlərinin

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Bakıdakı Hövsan Yaşayış Kompleksinin I və II mərhələləri, Binəqədi Yaşayış Kompleksi, eləcə də Sumqayıt, Lənkəran, Şirvan və Yevlax Yaşayış Kompleksləri üzrə satışa çıxarılan güzəştli mənzillərin qiymətlərini açıqlayıb.

Oxu.Az agentliyə istinadən mənzillərin satış şərtləri və qiymətlərini təqdim edir:

Bu dəfə satışda olan mənzillər ipoteka kreditindən istifadə etməklə, həm də öz vəsaiti hesabına ödənilən üsulla təklif olunur.

Qaydaların 5.6-cı bəndinə əsasən mənzil dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödənilməsi yalnız rəsmi hüquqi qərarın alınmasından sonra mümkündür.

Hövsan Yaşayış Kompleksinin I mərhələsi üzrə:

2 otaqlı mənzilin qiyməti - 54 815 manatdır.

Hövsan Yaşayış Kompleksinin II mərhələsi üzrə:

4 otaqlı mənzilin qiyməti - 94 050 manatdır.

Sumqayıt Yaşayış Kompleksi üzrə:

Studio tipli mənzillərin qiyməti - 50 200 manatdan başlayır.

4 otaqlı mənzilin qiyməti - 105 800 manatdan başlayır.

Lənkəran Yaşayış Kompleksi üzrə:

3 otaqlı mənzilin qiyməti - 61 865 manatdır.

4 otaqlı mənzilin qiyməti - 84 150 manatdan başlayır.

Binəqədi Yaşayış Kompleksi üzrə:

Studio tipli mənzilin qiyməti - 49 120 manatdır.

2 otaqlı mənzilin qiyməti - 62 400 manatdır.

3 otaqlı mənzilin qiyməti - 87 400 manatdır.

4 otaqlı mənzilin qiyməti - 118 000 manatdır.

Şirvan Yaşayış Kompleksi üzrə:

2 otaqlı mənzilin qiyməti - 61 815 manatdır.

3 otaqlı mənzilin qiyməti - 73 785 manatdır.

4 otaqlı mənzilin qiyməti - 93 765 manatdır.

Yevlax Yaşayış Kompleksi üzrə:

1 otaqlı mənzilin qiyməti - 40 200 manatdır.

2 otaqlı mənzilin qiyməti - 45 225 manatdır.

3 otaqlı mənzilin qiyməti - 70 490 manatdır.

4 otaqlı mənzilin qiyməti - 103 740 manatdır.