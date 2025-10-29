Azərbaycan və Türkmənistan arasında tranzit yükdaşımaları əhəmiyyətli dərəcədə artıb - Səfir
Son illər ərzində Azərbaycan və Türkmənistan arasında tranzit yükdaşımaları əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlovun "Türkmənistanın xarici siyasəti və diplomatiyası" jurnalında dərc olunan məqaləsində qeyd olunur. Jurnal Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən nəşr olunur.
G. Gözəlov vurğulayıb ki, son yeddi il ərzində ticarət dövriyyəsi üç dəfə artaraq 2024-cü ildə 383 milyon dollara çatıb.
"Bu artım investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi və birgə layihələrin uğurla həyata keçirilməsi hesabına ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır," - deyə o əlavə edib.
"2025-ci ilin ilk yeddi ayı ərzində tranzit daşımalarının həcmi 1,28 milyon ton təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13 faiz çoxdur," - deyə səfir bildirib.
Onun sözlərinə görə, daşımaların əsas hissəsi - təxminən 76 faizi - Şərq-Qərb marşrutu üzrə dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilib.
Səfir həmçinin qeyd edib ki, Türkmənistanın, xüsusilə enerji sektorundakı ixrac potensialı Azərbaycanın inkişaf etmiş logistika şəbəkəsini tamamlayır və qarşılıqlı fayda yaradır. O bildirib ki, son illərdə enerji, logistika və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq strateji əhəmiyyət qazanıb.
Diplomat,həmçinin 2025-ci ilin iyul ayında Bakıda keçirilmiş iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının 8-ci iclasını da xatırladıb. Gözəlov qeyd edib ki, tərəflər bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər.
"Razılaşma enerji, ticarət, nəqliyyat və logistika sahələrində birgə təşəbbüslər üçün çərçivə müəyyən edir və qarşılıqlı inkişafa, həmçinin regional əlaqəliliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir," - deyə o vurğulayıb.
