https://news.day.az/azerinews/1791607.html Şəbnəm Tovuzlu cərimələndi Zaur Kamal Şəbnəm Tovuzlunu 200 manat məbləğində cərimələyib. Day.Az xəbər verir ki, müğənni onun verilişinə 5 dəqiqə gecikib. Aparıcı maddi ehtiyacı olan ailəyə zəng vurub və Şəbnəm Tovuzlunun ona 200 manat pul göndərəcəyini bildirib.
Bir neçə gün əvvəl proqramına gecikən meyxanaçılar Baləli 500 və Mir Fərid 300 manat cərimələmişdi.
