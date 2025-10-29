Azərbaycan qlobal dəyişikliklərə adaptasiya üzrə məqsədlərini həyata keçirir - Samirə Musayeva
Azərbaycan qlobal iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya üzrə öz məqsədlərini həyata keçirir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
S.Musayevanın sözlərinə görə, Azərbaycan qlobal iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşmaq məqsədilə öz məqsədlərini həyata keçirir, bu istiqamətdə bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsini genişləndirir.
"Bərpa olunan enerji mənbələrinin və onların daşınmasının infrastrukturunun inkişafı ölkəyə "yaşıl enerji"nin tranzit mərkəzinə çevrilmək imkanı verir. Yaşıl iqtisadiyyat"a keçid iqtisadi modernləşmə, innovasiyalar və uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətinin formalaşması deməkdir. Başlanğıc mərhələdə böyük investisiyalara ehtiyac yaransa da, gələcəkdə bu, bazarın bütün iştirakçıları üçün əlverişli biznes mühiti yaradacaq", - deyə o qeyd edib.
S.Musayeva həmçinin siyasi və ictimai maarifləndirmənin, izahat kampaniyalarının aparılmasının vacibliyinə diqqət çəkib.
"Bu baxımdan Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda "yaşıl iqtisadi zona"ların yaradılması, eləcə də "yaşıl sənaye parkları"nın formalaşdırılması və işə salınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda bərpa olunan enerji istehsalı aktiv rol oynayır və dövlət bu təşəbbüslərin əsas dəstəkçisidir. Bu da bir daha sübut edir ki, bu məsələlər bizim üçün prioritet istiqamətlərdəndir", - deyə o vurğulayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре