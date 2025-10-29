Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, açar təqdim etmə mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin və Qacqinkomun nümayəndələri iştirak ediblər.