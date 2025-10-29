https://news.day.az/azerinews/1791651.html Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - FOTO Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib.
Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - FOTO
Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, açar təqdim etmə mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin və Qacqinkomun nümayəndələri iştirak ediblər.
