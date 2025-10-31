https://news.day.az/azerinews/1792246.html "Ərim çağırdı, getdim" - Suriyadan qayıdan azərbaycanlılar - VİDEO Suriyadan qayıdan azərbaycanlılar təəssüratlarını Azərbaycan Televiziyası (AzTV) ilə bölüşüblər. Day.Az xəbər verir ki, onlar Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) xətti ilə ölkəmizə geri döndüklərini deyiblər. Vətəndaşlar bildiriblər ki, hazırda əmin-amanlıq içərisindədirlər. "Keçmişdən gələcəyə gəlmiş kimi hiss edirəm.
Day.Az xəbər verir ki, onlar Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) xətti ilə ölkəmizə geri döndüklərini deyiblər.
Vətəndaşlar bildiriblər ki, hazırda əmin-amanlıq içərisindədirlər.
"Keçmişdən gələcəyə gəlmiş kimi hiss edirəm. Gənclərə məsləhət görürəm ki, İslam dinini yanlış anlamayın, özünüz oxuyub öyrənin".
Həmin vətəndaşlara psixoloji və tibbi yardım göstərilib.
