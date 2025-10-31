"Ərim çağırdı, getdim"

Suriyadan qayıdan azərbaycanlılar təəssüratlarını Azərbaycan Televiziyası (AzTV) ilə bölüşüblər.

Day.Az xəbər verir ki, onlar Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) xətti ilə ölkəmizə geri döndüklərini deyiblər.

Vətəndaşlar bildiriblər ki, hazırda əmin-amanlıq içərisindədirlər.

"Keçmişdən gələcəyə gəlmiş kimi hiss edirəm. Gənclərə məsləhət görürəm ki, İslam dinini yanlış anlamayın, özünüz oxuyub öyrənin".

Həmin vətəndaşlara psixoloji və tibbi yardım göstərilib.